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Песков заявил о поэтапной работе над увеличением размера пенсий

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти поэтапно работают над увеличением пенсий. На эту тему он высказался в беседе с журналистами в понедельник, 8 февраля.

Песков напомнил, что глава российского государства Владимир Путин неоднократно указывал на необходимость продолжения работы в сфере пенсионного обеспечения.

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«Понятно, что скачкообразно, в одночасье сделать всем большие пенсии, к сожалению, не представляется возможным. Но поэтапно принимать меры, и эти меры всем хорошо известны, — это то, что обязано делать государство, и то, что оно делает», — сказал представитель Кремля.

Он также отметил, что трудно не согласиться с тем фактом, что в 1990-е годы россияне жили плохо и что в настоящее время пенсии у них выше.

«Безусловно, какие-то негативные периоды, такие черные полосы в развитии, с которыми мы сталкиваемся, действительно нас тормозят в нашем желании повышать благосостояние пенсионеров, это тоже очевидно», — указал он.

Как уточнил Песков, под черными полосами он подразумевает мировые экономические кризисы и ситуации, подобные пандемии коронавируса.

По его словам, в этой сфере проделан огромный путь, но он недостаточен. При этом Песков подчеркнул, что «динамика поступательная».

В конце прошлого года Путин на встрече с главой Федерации независимых профсоюзов Михаилом Шмаковым согласился с необходимостью рассмотреть вопрос об индексации пенсий работающих пенсионеров.

1 февраля стало известно, что по поручению президента в правительстве проработан вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров.

В тот же день Министерство труда и социальной защиты России направило в правительство предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров.

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