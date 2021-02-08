Mitsubishi начала производство нового кроссовера Outlander

Японская компания Mitsubishi начала производство кроссовера Outlander нового поколения. Об этом 8 февраля сообщает пресс-служба бренда.

Отмечается, что первый экземпляр кроссовера сошел с конвейера завода, который расположен в японском городе Окадзаки. Первая партия автомобилей отправится в Северную Америку, где состоится мировая премьера 16 февраля 2021 года.

Новое, четвертое по счету поколение Mitsubishi Outlander построено на новой платформе, разработанной автомобильным концерном Renault–Nissan–Mitsubishi. Кроссовер будет оснащаться исключительно гибридными силовыми установками с возможностью подзарядки аккумуляторов от бытовой электросети.

1 февраля сообщалось, что Mitsubishi объявила стоимость обновленного кроссовера Eclipse Cross для России. Автомобиль будет стоить от 2 379 000 до 2 719 000 рублей.

Обновленный Eclipse Cross будет доступен в России в трех комплектациях. Две версии оснащены новым двухлитровым атмосферным двигателем мощностью 150 л.с. Третью версию предложат с турбированным бензиновым мотором объемом 1,5 л. Мощность силового агрегата составляет 150 л.с.