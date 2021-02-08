Подготовка к строительству большой школы началась в Воткинске

В Воткинске (Удмуртская Республика) по нацпроекту «Образование» планируют возвести новую школу. Учебное заведение будет рассчитано на 825 мест, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Сейчас на участке стартовал подготовительный этап. Подрядчик вырубит зеленые насаждения, демонтирует заборы и проведен земляные работы, пишет udm-info.ru.

В понедельник, 8 февраля, стройплощадку должны оградить. Она находится между училищем № 10 и детсадом № 4. Движение между мотошколой и детсадом № 4 перекроют.

В конце прошлого года глава Удмуртии Александр Бречалов рассказывал, что в регионе будет открыто 39 центров «Точка роста», а в Воткинске — центр цифрового развития «IT-Куб». Тогда же Бречалов анонсировал строительство новой школы на 825 мест.

Кроме того, в 2021 году появится специальный портал для изучения удмуртских языка и литературы. Об этом сообщлл республиканский Дом дружбы народов.