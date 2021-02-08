Мэр Львова попросил жителей о помощи в расчистке снега

В связи с непогодой украинским коммунальным службам требуется помощь, сообщил 8 февраля мэр украинского Львова Андрей Садовой.

Он призвал жителей города, сотрудников управляющих компаний и собственников предприятий выходить на улицы и расчищать их от снега.

«Призываем всех неравнодушных жителей Львова сегодня присоединиться к общегородской уборке улиц от снега. Прогноз погоды на эту неделю неутешителен. Похоже, что снегопад не утихнет», — написал Садовой в Telegram.

Мэр подчеркнул, что коммунальные службы делают «всё, что в их силах», но для борьбы с такими необычными снегопадами «нужна помощь».

«Объединившись, мы можем побороть непогоду. Сложная ситуация требует нестандартных решений», — отметил Садовой.

Ранее в этот день госслужба Украины по ЧС предупредила об ухудшении погодных условий в ряде областей, в частности снегопадах и метелях в одних регионах и снеге, переходящем в дождь, оттепели, а также о гололеде — в других.

Ранее, в январе, свыше 80 населенных пунктов в шести украинских областях остались без электричества из-за снега и ветра.