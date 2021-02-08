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Дацик назвал темной лошадкой камерунского бойца Дижона

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Российский боец Вячеслав Дацик назвал темной лошадкой боксера из Камеруна Тайсона Дижона, с которым он встретится на боксером ринге 20 февраля.

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«Как расцениваю соперника? Никак, его бои не искал. Это Тайсон на минималках. Все знают, кто я такой. На этих темных лошадок... Все всё увидят на ринге», — сказал Дацик на пресс-конференции в МИЦ «Известия» 8 февраля.

Он также пообещал действовать на боксерском ринге в рамках правил.

«Постараюсь, естественно, поскольку я на УДО, на надзоре, я культурный человек, ничем не занимаюсь. Я не просто боец без правил. У меня в боях без правил полсотни нарушений, дисквалификации за рушения правил», — добавил боец.

Дацик и Дижон проведут бой в рамках турнира «Короли ринга», который пройдет 20 февраля в московском концертном зале «Вегас Сити Холл».

2 февраля чемпион Европы по боевому самбо и смешанным единоборствам Максим Новоселов заявил, что бой Дацика и Дижона будет «жестким», так как россиянин давно не выходил на ринг и теперь должен показать всю свою мощь.

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко предположил, что Дацик одолеет Дижона. Вместе с тем с таким прогнозом не согласен спортивный блогер и боец ММА Артем Тарасов, который считает, что россиянин находится в плохой форме и у него не хватит сил в бою.

В рамках турнира, кроме Дацика и Дижона, встретятся представитель силовых видов спорта Михаил Кокляев и блогер Артем Тарасов, боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави), а также пауэрлифтер и игрок в американский футбол Денис Вильданов и самбист и боец смешанных единоборств Максим Новоселов. Боксерский турнир покажет телеканал РЕН ТВ.

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