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Тарасов рассказал о перенесенных после боя с Дациком операциях

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Блогер и боец смешанного стиля Артем Тарасов вспомнил о ряде перенесенных операций после поединка со спортсменом Вячеславом Дациком. Об этом в понедельник, 8 февраля, он рассказал в ходе пресс-конференции в МИЦ «Известия».

«Дацик как Ванга. Он же сказал, что я сломаю руки об его голову, вот я и сломал две руки об его голову. На одной руке я сделал пять операций. К сожалению, такое бывает», — отметил Тарасов.

В настоящее же время боец готовится к поединку с представителем силовых видов спорта Михаилом Кокляевым. Он добавил, что тренировки после двухлетнего перерыва даются ему тяжело, однако спортсмен не боится вызовов.

«Честно, мне с большими драться даже легче, чем с маленькими. Маленькие все юркие, а над большим ты можешь немножко поиздеваться», — заключил Тарасов.

Бой Дацика и Тарасова прошел в апреле 2019 года. Блогер сам вызвал бойца на поединок, несмотря на разницу в весе. Тарасов одержал победу, так как Дацик был дисквалифицирован за использование запрещенных приемов.

Ранее в этот же день Тарасов заявил, что выйдет на ринг с представителем силовых видов спорта Михаилом Кокляевым не на бой, а на драку. Он подчеркнул, что к пауэрлифтеру испытывает большое уважение. Также он отметил, что в бою с Александром Емельяненко Кокляев был неплох.

Бой Тарасова и Кокляева пройдет в концертном зале «Вегас Сити Холл» 20 февраля. Боксерский турнир с участием блогеров и спортсменов покажет телеканал РЕН ТВ.

В соревновании примут участие именитые бойцы и популярные блогеры. Тарасова и Кокляева, на ринг выйдут боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави), а также бывший регбист, пауэрлифтер и игрок в американский футбол Денис Вильданов и самбист, боец смешанных единоборств Максим Новоселов, скандально известный боец с криминальным прошлым Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в Африканском регионе Тайсон Дижон.

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