В Петербурге задержали группу мошенников за обман пенсионеров

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Санкт-Петербурге лжебизнесменов, которые обменивали деньги пенсионеров на билеты «банка приколов». Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«На след лжебизнесменов полицейские вышли в ходе работы по заявлению 71-летней жительницы Невского района Санкт-Петербурга. В январе этого года женщина передала незнакомцам 360 тыс. рублей, а взамен получила муляжи. Обнаружив подмену, она обратилась в полицию», — рассказала Волк.

По предварительной информации, мошенники работали по одной и той же схеме, жертвой которой становились пенсионеры. На улице к ним подходили «бизнесмены» из ближнего зарубежья и просили помочь им получить денежный перевод в банке. Затем аферисты убеждали пожилых людей снять все накопления и меняли их на билеты «банка приколов», уточняет телеканал «78».

Помимо жительницы Невского района Петербурга на удочку попались 79-летний и 69-летняя жители Выборга (Ленинградская область). Они лишились 800 тыс. и 1 млн рублей соответственно.

По подозрению в совершении преступлений задержаны 25-летний житель Самары и 21-летний уроженец Астрахани. В их отношении возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ. Фигуранты заключены под стражу.

Сейчас устанавливаются причастность задержанных к другим эпизодам мошенничества.