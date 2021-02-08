Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Мурашко заявил о готовности более половины россиян вакцинироваться от COVID-19
Мир
Экс-мэр Риги раскритиковал власти Латвии за запрет российских каналов
Мир
Число погибших при сходе ледника в Индии выросло до 19 человек
Происшествия
В здании Мосгорсуда прошла эвакуация
Наука
Ученые связали пандемию коронавируса с изменением климата в Южном Китае
Общество
Россияне назвали вакцину от COVID-19 главным достижением науки последних лет
Наука
Путин дал старт работе высокопоточного научного реактора ПИК
Общество
Воробьев заявил о снятии почти всех ограничений по COVID в Подмосковье
Общество
Путин поручил разработать программу в области экологии и климата на 2021–2030 гг.

В Петербурге задержали группу мошенников за обман пенсионеров

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Санкт-Петербурге лжебизнесменов, которые обменивали деньги пенсионеров на билеты «банка приколов». Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«На след лжебизнесменов полицейские вышли в ходе работы по заявлению 71-летней жительницы Невского района Санкт-Петербурга. В январе этого года женщина передала незнакомцам 360 тыс. рублей, а взамен получила муляжи. Обнаружив подмену, она обратилась в полицию», — рассказала Волк.

По предварительной информации, мошенники работали по одной и той же схеме, жертвой которой становились пенсионеры. На улице к ним подходили «бизнесмены» из ближнего зарубежья и просили помочь им получить денежный перевод в банке. Затем аферисты убеждали пожилых людей снять все накопления и меняли их на билеты «банка приколов», уточняет телеканал «78».

Помимо жительницы Невского района Петербурга на удочку попались 79-летний и 69-летняя жители Выборга (Ленинградская область). Они лишились 800 тыс. и 1 млн рублей соответственно.

По подозрению в совершении преступлений задержаны 25-летний житель Самары и 21-летний уроженец Астрахани. В их отношении возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ. Фигуранты заключены под стражу.

Сейчас устанавливаются причастность задержанных к другим эпизодам мошенничества.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021