BMW отзовет в России шесть машин из-за риска потери управления

Немецкая компания BMW отзывает с российского рынка для ремонташесть автомобилей BMW X5 (серия G05), X6 (серия G06), реализованных в октябре—ноябре 2020 года. Об этом 8 февраля сообщает пресс-служба Росстандарта.

Отмечается, что у отзываемых автомобилей на заводе-изготовителе было неправильно установлены элементы рулевого управления. Это может привести к возникновению шумов и люфта в узлах. В худших случаях автомобиль может потерять управление.

Официальные дилеры BMW проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения бесплатных ремонтных работ.

1 февраля сообщалось, что BMW с 1 марта 2021 года повысит цены практически на весь свой модельный ряд в России.

Стоимость моделей будет увеличена в среднем на 3,8%. В самой BMW такую корректировку цен назвали разумной. О причинах такого решения не сообщается.