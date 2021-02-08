Новоселов в шортах провел тренировку в снегу перед боем с Вильдановым

Российский боец MMA и самбист Максим Новоселов в рамках подготовки к бою с обладателем звания «самый большой бицепс России» Денисом Вильдановым провел тренировку прямо в снегу. Соответствующий ролик спортсмен опубликовал в понедельник, 8 февраля, в сторис в своем Instagram.

На кадрах Новоселов предстал упражняющимся с гантелями, стоя по колено в сугробе в одних шортах с обнаженным торсом. На следующем ролике Носелов жонглирует топором.

Позже в понедельник в ходе пресс-конференции в пресс-центре МИЦ «Известия», Новоселов заявил, что шанс победить есть всегда, но не у его соперника в этом бою.

По его словам, «уронить» Вильданова будет тяжело, так как он больше и выше, однако вес «ему не поможет».

Максим Новоселов, или Шатун, встретится с Вильдановым, которого называют Большой папа, на турнире «Короли ринга». Он состоится 20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл» в Москве. Боксерский турнир с участием блогеров и спортсменов покажет телеканал РЕН ТВ.

По словам бойца, встреча с его оппонентом не станет для него чем-то сверхъестественным. Самбист подчеркнул, что его соперник — просто «огромный парень», желающий попробовать свои силы.

В свою очередь, Вильданов говорил, что перед боем с Новоселовым он скинул 32 кг. Спортсмен уверен, что одержать победу над противником ему поможет опыт в американском футболе: игра помогла ему стать стойким и выносливым, что может сыграть решающую роль на ринге.

Кроме Вильданова и Новоселова в главном бою турнира встретятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави), скандально известный боец с криминальным прошлым Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в Африканском регионе Тайсон Дижон, а также тяжелоатлет Михаил Кокляев и блогер, боец ММА Артем Тарасов.