Ограничения по COVID-19 ослабят в Оренбургской области

В Оренбургской области в ближайшее время планируется смягчить ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции. Указ о мерах, направленных на предотвращение распространения инфекции, обновит губернатор Денис Паслер,

Сейчас в регионе продолжает действовать запрет на проведение корпоративов в ресторанах и кафе. Поминальные обеды проводить можно, но с условием соблюдения социальной дистанции: столы должны быть расположены на расстоянии не менее 2 м друг от друга, За каждым столом должно быть не более четырех человек.

Кроме того, действуют ограничения времени работы заведений общепита, запрет на работу точек по продаже различных напитков и кальянных.

Решение о снятии режима самоизоляции для людей старше 65 лет будет приниматься в зависимости от первых результатов вакцинации, стартовавшей в Оренбуржье 18 января, пишет 56orb.ru. На прошлой неделе пенсионерам разблокировали социальные транспортные карты, которыми они не могли пользоваться с ноября 2020 года.

Региональный Роспотребнадзор сообщает, что за сутки в Оренбургской области было зарегистрировано еще 146 случаев COVID-19. Общее количество заболевших коронавирусом на 8 февраля составляет 35 303 человека. Суточный темп прироста заболеваемости снизился до 0,42.