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Путин счел крупным научным успехом появление у РФ трех вакцин от COVID-19

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Президент России Владимир Путин назвал крупным научным успехом создание в стране сразу трех вакцин от коронавируса. Об этом глава государства заявил в понедельник, 8 февраля, в ходе совета по науке и образованию.

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«Благодаря нашим ученым Россия занимает лидирующие позиции в мире — не скажу сейчас ничего неожиданного и нового, все мы об этом знаем, — занимает лидирующие позиции в мире в создании вакцины от коронавируса», — сказал российский лидер.

Путин также отметил, что Россия — единственная страна, у которой уже есть три вакцины собственной разработки.

Кроме того, президент обратил внимание на то, что пандемия коронавируса поспособствовала ускорению внедрения передовых технологий.

«Динамика глобальных перемен нарастает буквально на глазах. Пандемия стала не только испытанием для человечества, но и ускорила повсеместное внедрение передовых разработок во всех сферах жизни», — подчеркнул глава государства.

В этой связи Путин указал на необходимость того, чтобы научно-технологическая политика России соответствовала вызовам «принципиально нового уровня сложности».

2 февраля стало известно, что результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины против коронавируса «Спутник V» были опубликованы в медицинском журнале The Lancet. Как уточняется, эффективность препарата против заболевания составила 91,6% после анализа данных 19 866 добровольцев. При этом показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%.

Первая в России и мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Препарат «Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи. О регистрации второй вакцины стало известно 14 октября. Ее назвали «ЭпиВакКорона», разработал препарат государственный научный центр «Вектор».

Еще одна вакцина — от Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова — может поступить в гражданский оборот в марте.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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