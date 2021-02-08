Мужчина на Кубани обстрелял два автобуса из травматического оружия

Неизвестный злоумышленник обстрелял два пассажирских автобуса на Кубани из травматического оружия. Об этом в понедельник, 8 февраля, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на региональное ГУ МВД России.

Инцидент произошел в Ейске. В полиции рассказали, что один из автобусов двигался по поселку Широчанка в тот момент, когда произошел хлопок, в результате которого треснуло стекло. Аналогичные повреждения получил и другой автобус. В МВД рассказали, что, по предварительной версии, неизвестный злоумышленник стрелял по автобусам из травматического оружия.

В автобусе в момент стрельбы находились пассажиры, пишет сайт kp.ru. В результате инцидента пострадавших нет, отмечает телеканал «360». Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Ведется розыск стрелявшего.

Руководитель краснодарского общественного движения «Транспортная инициатива» Марина Репещук в беседе с «РИА Новости», предположила, что обстрел автобусов мог быть направлен на дискредитацию ейских перевозчиков в пользу краснодарских.

5 февраля сообщалось, что перестрелка произошла на рынке в Красноярске. По данным СМИ, на место происшествия уже прибыли Росгвардия и бойцы ОМОНа. Правоохранители задержали пятерых подозреваемых.