Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Мурашко заявил о готовности более половины россиян вакцинироваться от COVID-19
Мир
Экс-мэр Риги раскритиковал власти Латвии за запрет российских каналов
Мир
Число погибших при сходе ледника в Индии выросло до 19 человек
Происшествия
В здании Мосгорсуда прошла эвакуация
Наука
Ученые связали пандемию коронавируса с изменением климата в Южном Китае
Общество
Россияне назвали вакцину от COVID-19 главным достижением науки последних лет
Наука
Путин дал старт работе высокопоточного научного реактора ПИК
Общество
Воробьев заявил о снятии почти всех ограничений по COVID в Подмосковье
Общество
Путин поручил разработать программу в области экологии и климата на 2021–2030 гг.

Мужчина на Кубани обстрелял два автобуса из травматического оружия

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Неизвестный злоумышленник обстрелял два пассажирских автобуса на Кубани из травматического оружия. Об этом в понедельник, 8 февраля, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на региональное ГУ МВД России.

Инцидент произошел в Ейске. В полиции рассказали, что один из автобусов двигался по поселку Широчанка в тот момент, когда произошел хлопок, в результате которого треснуло стекло. Аналогичные повреждения получил и другой автобус. В МВД рассказали, что, по предварительной версии, неизвестный злоумышленник стрелял по автобусам из травматического оружия.

В автобусе в момент стрельбы находились пассажиры, пишет сайт kp.ru. В результате инцидента пострадавших нет, отмечает телеканал «360». Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Ведется розыск стрелявшего.

Руководитель краснодарского общественного движения «Транспортная инициатива» Марина Репещук в беседе с «РИА Новости», предположила, что обстрел автобусов мог быть направлен на дискредитацию ейских перевозчиков в пользу краснодарских.

5 февраля сообщалось, что перестрелка произошла на рынке в Красноярске. По данным СМИ, на место происшествия уже прибыли Росгвардия и бойцы ОМОНа. Правоохранители задержали пятерых подозреваемых.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021