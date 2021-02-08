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Дело возбудили в Нижнем Тагиле по факту гибели ребенка на пожаре

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В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело по факту гибели восьмилетнего мальчика при пожаре в доме на улице Циолковского. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

На прошлой неделе, 3 февраля, в ведомство поступила информация о том, что при тушении пожара из квартиры в доме на улице Циолковского эвакуировали восьмилетнего ребенка. Спасти мальчика не удалось, он скончался от отравления продуктами горения, пишет «ТагилСити.ру».

По данным СК, в момент возгорания погибший находился в квартире один.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Следователи устанавливают обстоятельства трагедии, причины и условия, из-за которых погиб ребенок.

Во время пожара на улице Циолковского спасатели эвакуировали восемь человек, трех из них — при помощи дыхательной маски. Огонь тушили семь человек и три единицы техники.

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