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Россияне назвали вакцину от COVID-19 главным достижением науки последних лет

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Россияне считают борьбу с коронавирусной инфекцией и разработку вакцины от COVID-19 главным достижением науки за последние десятилетия. Такие данные 8 февраля показал опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) ко Дню российской науки.

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Достижения ученых в борьбе с коронавирусом отметили 16% опрошенных. Второй по популярности ответ — военные разработки и изобретение новой техники (10%). Тройку самых популярных ответов у россиян занимает разработка новых препаратов (8%).

Более 44% опрошенных уверены, что мировая наука сейчас находится на подъеме, 31% уверен, что наука сейчас в состоянии застоя.

«По мнению трети россиян, российская наука с разной степенью опережает развитие мировой науки (31% vs 26% в 2018 году). Более половины наших соотечественников считают, что она скорее находится в позиции отстающего: 34% опрошенных полагают, что она немного отстает от мировой», — сообщает ВЦИОМ.

Половина россиян считает, что для развития российской науки необходимо привлечь дополнительное финансирование (56%). Треть опрошенных придерживается мнения, что необходимо повысить компетентность ученых (34%).

3 февраля ВЦИОМ выяснил, что россияне в последние месяцы чаще всего использовали телефон для общения с родственниками, друзьями и коллегами. При этом самым популярным мессенджером для общения стал WhatsАpp.

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