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Дижон пообещал жесткий бой с Дациком

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Камерунский боксер Тайсон Дижон в понедельник, 8 февраля, пообещал, что поединок с бойцом смешанного стиля и тайского бокса Вячеславом Дациком будет жестким, но он выразил уверенность в своей победе.

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«Будет жестко, я могу выиграть и уверен в себе, я не боюсь»,— заявил боксер в ходе пресс-конференции перед турниром «Короли ринга», которая состоялась в пресс-центре МИЦ «Известия».

При этом Дижон назвал своего соперника неплохим борцом, а также хорошим спортсменом и бойцом.

Дацик в свою очередь призвал молодежь заниматься спортом, не употреблять алкоголь и не курить и дважды повторил, что в тюрьме делать нечего.

Кроме того, он рассказал, как приходит в форму для боя. По его словам, он ежедневно проводит две тренировки и сидит на жесткой диете. В настоящий момент его вес варьируется от 127 до 129 кг.

7 февраля Дацик появился на пресс-конференции, посвященной шоу «Короли ринга», со связкой бананов, которые он подарил Дижону, однако тот бросил связку в своего соперника.

Дижон и Дацик встретятся на турнире «Короли ринга». Он пройдет в концертном зале «Вегас Сити Холл» 20 февраля. Боксерский турнир с участием блогеров и спортсменов покажет телеканал РЕН ТВ.

В соревновании примут участие именитые бойцы и популярные блогеры. Помимо Дижона и Дацика в главном бою встретятся видеоблогер и боец ММА Артем Тарасов и спортсмен силовых видов спорта Михаил Кокляев, боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави), а также бывший регбист, пауэрлифтер и игрок в американский футбол Денис Вильданов и самбист, боец смешанных единоборств Максим Новоселов.

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