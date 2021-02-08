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«ВКонтакте» проведет соревнования по разработке «Вездекод» в четырех российских городах и онлайн

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«ВКонтакте» проведет марафон по разработке и дизайну «Вездекод» с призовым фондом 1,4 млн рублей. Первый тур соревнований пройдет в четырех городах очно и онлайн; финал состоится в конце октября в Санкт-Петербурге. Получить лицензию и организовать отборочный этап смогут образовательные учреждения и инициативные команды по всей России, прием заявок уже стартовал и продлится до 9 марта.

Елизавета Колесникова, руководитель команды мероприятий бренда работодателя «ВКонтакте»:

— Мы хотим сделать соревнования доступными для талантливых разработчиков по всей России. Школьники, студенты и молодые специалисты из самых отдаленных уголков страны испытают свои силы в решении задач, близких к работе программистов и дизайнеров, на практике. Проявить себя смогут не только участники, но и организаторы. Подать заявку на лицензию и организовать начальный этап «Вездекода» в своем городе мы приглашаем представителей школ, колледжей, вузов, некоммерческих организаций, ИТ-кластеров или даже студенческих объединений — нужны только мотивация и опыт в проведении мероприятий.

Прием заявок от организаторов продлится до 9 марта, подать их можно с помощью анкеты в сообществе команды «ВКонтакте». Там же 15 марта будут объявлены результаты. Организаторы, которые пройдут отбор, проведут соревнования в тесном сотрудничестве с VK. Компания окажет поддержку и поделится рекомендациями, а также покроет часть расходов. Кроме того, «ВКонтакте» предоставит призы для победителей: в каждом из четырех городов они получат 100 тыс. рублей.

Первый этап «Вездекода» пройдет с апреля по сентябрь в четырех российских городах — их точный список определится по итогам заявок от организаторов. Всем, кто не сможет приехать на соревнования лично, задания будут доступны онлайн. До финала доберутся только самые способные участники: 30 команд, в каждой из которых будет от одного до четырех человек, встретятся в петербургском офисе «ВКонтакте» 21–23 октября.

На пути к заветной цели разработчиков и дизайнеров ждут задания разных форматов и уровней сложности: тесты, викторины, игры, ИТ-конкурсы, работа над оригинальными проектами. За решение каждого задания начисляются баллы: их можно обменять на памятные сувениры или на билет до Санкт-Петербурга, если команда дойдет до финала.

В прошлом году первый «Вездекод» прошел полностью онлайн: в течение двух недель он объединял более 2500 участников из 647 команд. «ВКонтакте» регулярно поддерживает ИТ-сообщество: среди проектов — грантово-образовательная программа VK Fresh Code для разработчиков мини-приложений с призовым фондом 15 млн рублей, ежегодный чемпионат по программированию VK Cup и митапы VK Tech Talks — профессиональные встречи для специалистов любого уровня. А в прошлом году «ВКонтакте» провела серию хакатонов вместе с командами организаторов в разных городах России — в Белгороде, Сыктывкаре, Якутске, Иркутске и Кемерове.

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