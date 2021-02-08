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Тарасов назвал дракой предстоящий бой с Кокляевым

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Боец ММА Артем Тарасов в понедельник, 8 февраля, заявил, что выйдет на ринг с представителем силовых видов спорта Михаилом Кокляевым не на бой, а на драку.

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В ходе пресс-конференции перед турниром «Короли ринга», которая проходит в пресс-центре МИЦ «Известия», боец отметил, что драться с большими по массе соперниками ему легче, чем с равными ему. Дело в том, что, как отметил Тарасов, равные ему соперники юркие, а крупные медленнее и над ними «можно поиздеваться».

При этом он подчеркнул, что к пауэрлифтеру испытывает большое уважение. Также он отметил, что в бою с Александром Емельяненко Кокляев был неплох.

В то же время Тарасов выразил уверенность, что самым непредсказуемым боем турнира будет именно его поединок с Кокляевым.

Ранее в ходе пресс-конференции Кокляев рассказал о своей тактике в предстоящем бою с Тарасовым.

Поединок Кокляева с Тарасовым в рамках турнира «Короли ринга» пройдет в концертном зале «Вегас Сити Холл» 20 февраля. Боксерский турнир с участием блогеров и спортсменов покажет телеканал РЕН ТВ.

Кроме Тарасова и Кокляева на ринг выйдут и другие спортсмены. В главном бою встретятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави), скандально известный боец с криминальным прошлым Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в африканском регионе Тайсон Дижон, а также бывший регбист, пауэрлифтер, игрок в американский футбол Денис Вильданов и самбист, боец смешанных единоборств Максим Новоселов.

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