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Власти Оренбуржья оставят бесплатной трассу Оренбург — Орск

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Правительство Оренбургской области опровергло данные о переводе в категорию платных автодорог трассы Оренбург — Орск. Информацию о том, что она в скором времени станет платной, там назвали несоответствующей действительности.

По словам регионального министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Александра Полухина, которые приводит РИА «Оренбуржье», с ноября 2019 года эта дорога перешла в федеральную собственность и состоит на балансе ФКУ «Упрдор Приуралье». В свою очередь руководство федерального управления отмечает, что бесплатной для проезда автотранспорта является вся сеть федеральных дорог.

В конце января губернатор Денис Паслер сообщил, что в этом году размер дорожного фонда в Оренбургской области превысит 20 млрд рублей. Регион планирует принять участие в конкурсе на развитие инфраструктуры пассажирского транспорта для областного центра.

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