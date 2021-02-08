Власти Оренбуржья оставят бесплатной трассу Оренбург — Орск

Правительство Оренбургской области опровергло данные о переводе в категорию платных автодорог трассы Оренбург — Орск. Информацию о том, что она в скором времени станет платной, там назвали несоответствующей действительности.

По словам регионального министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Александра Полухина, которые приводит РИА «Оренбуржье», с ноября 2019 года эта дорога перешла в федеральную собственность и состоит на балансе ФКУ «Упрдор Приуралье». В свою очередь руководство федерального управления отмечает, что бесплатной для проезда автотранспорта является вся сеть федеральных дорог.

В конце января губернатор Денис Паслер сообщил, что в этом году размер дорожного фонда в Оренбургской области превысит 20 млрд рублей. Регион планирует принять участие в конкурсе на развитие инфраструктуры пассажирского транспорта для областного центра.