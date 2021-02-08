Стартовал прием заявок на III Международный маркетинговый конкурс в сфере туризма «PROбренд»
Союз «Евразийское содружество специалистов туриндустрии — ЕСОТ» объявляет о начале приема заявок на третий международный маркетинговый конкурс в сфере туризма «PROбренд-2021».
Конкурс проводится среди участников туристического рынка России и других стран. Цели конкурса — создание эффективной информационной и коммуникационной площадки для обмена опытом по созданию брендов, продвижению туристических и гостиничных услуг на туррынке и организация взаимодействия всех заинтересованных сторон в сфере развития международного туризма на территории Евразийского пространства.
К участию в конкурсе приглашаются национальные туристические офисы, региональные администрации и туристско-информационные центры, туроператоры и турагентства, средства размещения: отели, санатории, гостевые дома, хостелы; рекламные агентства, музеи и музеи-усадьбы, рестораны и точки питания, журналисты, блогеры, фотографы.
Если вы и ваша компания используете нестандартные маркетинговые инструменты, проводите эффектные и эффективные PR-кампании на туррынке, применяете инновационные способы взаимодействия туристического бизнес-сообщества со средствами массовой информации и находите интересные рекламные решения, выберите номинацию и подайте заявку.
Прием заявок продлится до 31 марта 2021 года.
Вся актуальная информация оперативно размещается на сайте ЕСОТ https://union-esot.com и на страницах содружества в социальных сетях.
Конкурс проводится при поддержке Торгово-промышленной палаты РФ, Института гостиничного бизнеса и туризма, Российского университета дружбы народов, ассоциации «Народные художественные промыслы России», Ассоциации патронатов индустрии туризма Молдовы (АПИТ).
Партнеры конкурса: «Объединение Гжель», издательство «Бомбора», компания «Русский путешественник».
Генеральный информационный партнер — «Комсомольская правда».
Генеральный интернет-партнер — PRAVDA.RU.
Официальные информационные партнеры — «Известия», «Аргументы и факты».
Информационные партнеры:
1) туристический портал «Вотпуск.ру»,
2) туристический портал «100 Дорог»,
3) туристический портал TRIP2RUS.RU,
4) издательство «Аякс-пресс»,
6) медиадом «Планета отелей»,
7) сайт WelcomeTimes,
8) журнал «Отель».