Стартовал прием заявок на III Международный маркетинговый конкурс в сфере туризма «PROбренд»

Союз «Евразийское содружество специалистов туриндустрии — ЕСОТ» объявляет о начале приема заявок на третий международный маркетинговый конкурс в сфере туризма «PROбренд-2021».

Конкурс проводится среди участников туристического рынка России и других стран. Цели конкурса — создание эффективной информационной и коммуникационной площадки для обмена опытом по созданию брендов, продвижению туристических и гостиничных услуг на туррынке и организация взаимодействия всех заинтересованных сторон в сфере развития международного туризма на территории Евразийского пространства.

К участию в конкурсе приглашаются национальные туристические офисы, региональные администрации и туристско-информационные центры, туроператоры и турагентства, средства размещения: отели, санатории, гостевые дома, хостелы; рекламные агентства, музеи и музеи-усадьбы, рестораны и точки питания, журналисты, блогеры, фотографы.

Если вы и ваша компания используете нестандартные маркетинговые инструменты, проводите эффектные и эффективные PR-кампании на туррынке, применяете инновационные способы взаимодействия туристического бизнес-сообщества со средствами массовой информации и находите интересные рекламные решения, выберите номинацию и подайте заявку.

Прием заявок продлится до 31 марта 2021 года.

Вся актуальная информация оперативно размещается на сайте ЕСОТ https://union-esot.com и на страницах содружества в социальных сетях.

Конкурс проводится при поддержке Торгово-промышленной палаты РФ, Института гостиничного бизнеса и туризма, Российского университета дружбы народов, ассоциации «Народные художественные промыслы России», Ассоциации патронатов индустрии туризма Молдовы (АПИТ).

Партнеры конкурса: «Объединение Гжель», издательство «Бомбора», компания «Русский путешественник».

Генеральный информационный партнер — «Комсомольская правда».

Генеральный интернет-партнер — PRAVDA.RU.

Официальные информационные партнеры — «Известия», «Аргументы и факты».

Информационные партнеры:

1) туристический портал «Вотпуск.ру»,

2) туристический портал «100 Дорог»,

3) туристический портал TRIP2RUS.RU,

4) издательство «Аякс-пресс»,

5) путеводители «Полиглот»,

6) медиадом «Планета отелей»,

7) сайт WelcomeTimes,

8) журнал «Отель».