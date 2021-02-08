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Двух рыбаков спасли с оторвавшейся льдины на Сахалине

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На Сахалине спасли двух рыбаков с оторвавшейся льдины. Об этом в понедельник, 8 февраля, ТАСС рассказали в ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Инцидент произошел ранее 8 февраля. Двоих любителей зимней рыбалки унесло в открытое море на оторвавшейся льдине в Макаровском районе Сахалинской области. Мужчины вышли на лед, несмотря на предупреждения.

Как пишет REGNUM, отрыв льдины от берега произошел из-за отжимного ветра. В настоящее время мужчины спасены, их жизни ничто не угрожает.

«Мужчин доставили на берег, они проходят осмотр у медперсонала. Далее рыбаков передали сотрудникам ОМВД по Макаровскому ГО», — приводит сайт kp.ru сообщение Центра управления регионом (ЦУР).

В спасательной операции были задействованы сотрудники филиала ВРПСО имени Полякова, а также ближайшего села Восточное Макаровского городского округа.

1 февраля сообщалось, что в Охотском море 40 рыбаков-любителей оказались на оторвавшейся от берега льдине в Сахалинской области. Всех пострадавших удалось эвакуировать с помощью лодок и снегоходов.

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