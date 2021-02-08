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Ребенок провалился под лед на реке Воронеж в Липецке

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В Липецке на реке Воронеж провалился под лед трехлетний мальчик. Это случилось недалеко от понтонного моста в районе Центрального пляжа в субботу, 6 февраля.

Как пишет GOROD48 со ссылкой на очевидцев, на лед вместе с ребенком вышел молодой мужчина. Мальчик подошел к мосту и провалился в промоину. Мужчина бросился за ним в воду. Рядом находились рыбаки, они и вытащили их из воды.

Позже пострадавших отправили в теплое помещение спортивной школы. После того как мужчина и мальчик выпили горячего чаю, они уехали на такси.

Специалисты объяснили, что у понтонного моста, где случилось ЧП, металлические конструкции нагреваются от солнца, поэтому там часто образуются промоины.

В региональном управлении Государственной противопожарной службы агентству сказали, что в их журнале учета такое происшествие не зарегистрировано.

20 января сообщалось, что в Астраханской области под лед провалился ребенок. Из воды его сумел вытащить рыбачивший неподалеку житель. Но спасти мальчика не удалось.

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