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Кокляев рассказал о своей тактике в предстоящем бою с Тарасовым

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Представитель силовых видов спорта Михаил Кокляев в понедельник, 8 февраля, в ходе пресс-конференции перед турниром «Короли ринга», которая проходит в пресс-центре МИЦ «Известия», рассказал, что после каждого боя у него появлялось много советчиков, дававших рекомендации, как вести бой.

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Однако, по его словам, перед поединком с бойцом ММА Артемом Тарасовым, он уже четко определил основные направления поведения в ходе поединка.

Кокляев отметил, что ему нужно просто передвигаться, уходить с линии атаки и прикрывать «бороду». Он подчеркнул, что является не боксером, а представителем силовых видов спорта, который надел боксерки и вышел на ринг.

«Будем видеть, ринг будем видеть, бой. Отступать нельзя: позади Москва, Челябинск», — заявил Кокляев.

Объяснить, почему он выбрал соперником именно Тарасова, он пообещал после поединка.

В свою очередь Тарасов иронично выразил уверенность, что целью Кокляева является «воспитать новое поколение».

Пауэрлифтер же указал, что между ним и его соперником «кошка не пробегала» и никакой ненависти нет, а чисто спортивный интерес.

Поединок Кокляева с Тарасовым в рамках турнира «Короли ринга» пройдет в концертном зале «Вегас Сити Холл» 20 февраля.

7 февраля спортсмены обменялись обидными подарками в преддверии боя. Тарасов подарил силачу роман «Пролетая над гнездом кукушки», а Кокляев преподнес сопернику пиратскую повязку для глаза.

Кроме Тарасова и Кокляева на ринг выйдут и другие спортсмены. В главном бою встретятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави), скандально известный боец с криминальным прошлым Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в африканском регионе Тайсон Дижон, а также бывший регбист, пауэрлифтер и игрок в американский футбол Денис Вильданов и самбист и боец смешанных единоборств Максим Новоселов.

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