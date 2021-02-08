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Полина Гагарина исполнит официальную песню чемпионата мира по фигурному катанию

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Российская певица Полина Гагарина и шведский исполнитель Монс Сельмерлёв дуэтом исполнят официальную песню предстоящего чемпионата мира по фигурному катанию. Об этом 8 февраля сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

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19 февраля артисты представят песню Circles and Squares, которая будет исполнена на английском языке.

Гагарина отметила, что сотрудничество позволит ей не только съездить в Швецию ради путешествия, но и познакомиться с миром фигурного катания.

«Я действительно восхищаюсь фигуристами, всё, что они делают, мне кажется невозможным и фантастическим. Я рада, что мы с Монсом поем основную композицию для такого крупного турнира», — говорится в сообщении.

Оба исполнителя выступали на конкурсе «Евровидение» в 2015 году, где Сельмерлёв занял первое место, а Гагарина — второе.

29 января организаторы чемпионата мира по фигурному катанию в Стокгольме, который запланирован на 22–28 марта, подтвердили проведение соревнований в указанные сроки, несмотря на пандемию коронавируса.

В декабре 2020 года также сообщалось, что Международный союз конькобежцев в связи с пандемией коронавируса принял решение отменить чемпионат Европы 2021 года по фигурному катанию в Хорватии. Турнир должен был пройти в Загребе 25–31 января.

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