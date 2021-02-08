Количество обращений по телемедицине в России выросло в 64 раза

В России за 2020 год количество обращений по телемедицине увеличилось в 64 раза по сравнению с 2019-м. Об этом свидетельствует статистика «Ингосстраха» (есть в распоряжении «Известий»).

Согласно материалам страховой компании, всплески обращений отмечались в разные периоды. Один из них был зафиксирован весной, в разгар пандемии коронавируса. Тогда популярность дистанционных медицинских консультаций увеличилась в 10 раз относительно февраля 2020 года. Еще один пик был осенью и в начале зимы: на октябрь, ноябрь и декабрь пришлось 22%, 23% и 19% всех обращений за год соответственно.

Наиболее востребована данная услуга оказалась у жителей Москвы (30% от общего числа обращений), Санкт-Петербурга (9%), Алтайского края (5%) и Смоленской области (4%). Среди врачей самыми популярными стали терапевты (38%), педиатры (13%), гинекологи (7%), гастроэнтерологи, неврологи и эндокринологи (по 6%).

Заместитель генерального директора по ДМС «Ингосстраха» Дмитрий Попов отметил, что потенциал развития российского рынка телемедицинских технологий велик, несмотря на имеющиеся законодательные ограничения. По его прогнозу в ближайшем будущем они смогут составить серьезную конкуренцию очным повторным приемам.

«Кроме того, это отличный способ позаботиться о безопасности пациентов в неблагоприятной эпидемиологической ситуации, а также сэкономить их время и деньги, не теряя при этом в эффективности», — подчеркнул он.

Для клиентов «Ингосстраха» телемедицинские консультации доступны как в рамках корпоративных программ ДМС, так и розничного продукта «Телемед Бизнес». Последний был запущен еще в 2018 году, но в период пандемии претерпел значительные изменения. В числе прочего стоимость полиса была снижена до 1,8 тыс. рублей, а покрытие расширено в части получения консультаций профильных специалистов. Помимо этого в покрытие включено альтернативное медицинское мнение. Услуга предоставляется практикующим лицензированным врачом-специалистом в рамках плановой консультации на основании сканированных копий медицинских документов — выписок из истории болезни, медицинских заключений и др., направленных через мобильное приложение.