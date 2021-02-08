В Самаре выступили против переименования нацпарка «Самарская Лука»

В Самарской области подвели итоги голосования по изменению названия национального парка «Самарская Лука». Нацпарк планировалось назвать в честь биолога и краеведа Татьяны Тезиковой, участвовавшей в его создании.

Опрос пользователей проводился в группе парка в соцсетях. В результате 84,6% высказались против возможного переименования. Они считают, что нужно оставить все, как есть. С идеей нового названия согласились лишь 7,9%. Еще 7,4% от каких-либо оценок воздержались, сообщает НИА «Самара».

3 февраля сообщалось о создании в Самаре научно-исследовательской лаборатории «Инновационные методы изучения и сохранения биологического разнообразия». Она открылась в Самарском национальном исследовательском университете имени академика С.П. Королева. Там будут проводить исследования ученые Ботанического сада и биофакультета Естественно-научного института.