Когда Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, это было встречено мировым сообществом без доли радости. Скорее, скептически. Нашлись те, кто заявил, что вакцина не работает, поскольку выпускается в оборот вразрез с принятыми процедурами. Накануне визита в Москву главы европейской дипломатии Жозепа Борелля, в авторитетном научном журнале «Ланцет» были опубликованы результаты третьей фразы исследований «Спутник V», подтверждающие высокую эффективность. Эта новость, обошедшая заголовки всех мировых СМИ, несомненно внесла корректировку в тональность состоявшейся российско-ЕСовской встречи.

Посол Италии в России Паскуале Терраччано стал одним из первых европейских дипломатов, сделавших прививку российской вакциной «Спутник V». В одном из своих выступлений он отметил, что отсутствие негативного эффекта от российского препарата наводит его на «горькие мысли» о том, что даже в условиях пандемии происходят попытки политизации темы вакцинации. Действительно, сложно представить, что шесть месяцев назад никто в Европе не хотел исследовать вопрос о российской вакцине исключительно из соображений медицинской или научной осторожности.

Ковидная драма с самого начала сопровождалось скандалами — например, с поставками средств индивидуальной защиты (масок) и гуманитарной помощи. Достаточно вспомнить публикацию туринской газеты «Ла Стампа», в которой говорилось о том, что российская гуманитарная помощь бесполезна, а доставлявшие ее военные подозревались в шпионаже. Пришлось напоминать, что помощь Италии была оказана бескорыстно.

Полемика вокруг российской помощи — не более, чем попытка обесценить ее политический эффект. Тем не менее, нельзя отвергать, что политический эффект гуманитарной помощи из РФ проявляется в укреплении имиджа России в Италии как дружественной страны — как среди политического истеблишмента, так и среди обычных итальянцев. Это, безусловно, служит очередным подтверждением особого характера отношений между двумя странами, где есть место эмпатии.

Отношения всех стран проходят испытание коронавирусом, а география поставок вакцин позволяет говорить о феномене «вакцинной дипломатии». В условиях, когда медицинские исследования не завершены, а наука пока не может представить ответы на все вопросы, государства, скорее, руководствуются не прагматикой, а такими категориями, как «доверие» и «дружба» (и ещё – «ценности»). Так, например, большая часть американской Pfizer распродана странам, представляющим «коллективный Запад». Контракты на поставку «Спутника» до недавнего времени были заключены с рядом стран Латинской Америки, Африки, Большого Ближнего Востока и частью бывших советских республик. Ничего неожиданного. Подобная география отражает сложившиеся связи и союзы в международных отношениях.

В ходе московского визита Жозеп Боррель, во-первых, наконец поздравил российских ученых с полученным результатом, во-вторых, высказал надежду о том, что российская вакцина успешно пройдет проверку в Европейском агентстве по лекарственным средствам (ЕМА) на соответствие стандартам качества. Вакцин в Евросоюзе не хватает, и страны-члены опаздывают с кампанией по вакцинации.

В то же время Венгрия решила не дожидаться отмашки ЕМА и уже заключила контракты с на поставку российской и китайской вакцины (оправдываясь перед Брюсселем чрезвычайностью ситуации). Это тоже стало своеобразным тестом на приверженность общеевропейским ценностям внутри Союза, лишний раз подтвердив совранистские взгляды нынешнего венгерского руководства. Остальные страны ожидают вердикт ЕМА и негласную отмашку Германии, которая ее уже, кажется, дала.

Коронавирус и реакция на него создают новые условия для международных отношений, в т.ч. их возможную ребалансировку, возникновение или укрепление новых политических связок. Классик немецкой социологии, один из разработчиков теории общества риска Ульрих Бек писал: «Гибель человечества, саморазрушение людей как возможность человеческого действия является новой реальностью, привнесенной в мир высокотехнологической цивилизацией. Шок, вызванный этой реализацией, способен создать глобальный консенсус, который создает глобальную власть». Коронавирус, а точнее, реакция на него, уже послужил триггером для внешнеполитической рефлексии. Отразится это и на долгосрочном внешнеполитическом планировании.