Власти Тюмени не причастны к продаже мест в очереди на COVID-прививку

В департаменте здравоохранения Тюмени отрицают причастность к продаже мест в очереди на вакцинацию от коронавируса. Как сказали ИА «Ура.ру» в пресс-службе департамента, они не осуществляют коммерческую деятельность.

Ранее в соцсетях появилось фото объявления о продаже мест в очереди на прививку вакциной «Спутник V» с указанием телефонного номера ведомства. В объявлении также подчеркивалось, что продавец ответственности за качество вакцины и преждевременную смерть в период ожидания не несет.

Жителей Тюменской области начали вакцинировать от коронавируса в январе этого года. Записаться на прививку можно по номеру 122 или через портал госуслуг. Вакцинация является добровольной и бесплатной.

В середине января вице-премьер России Татьяна Голикова говорила, что в первом квартале этого года прививку от коронавируса смогут сделать около 20 млн россиян.

При этом отмечалось, что вакцинация бесплатная и носит добровольный характер.