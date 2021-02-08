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В Кремле отвергли причастность к акциям в поддержку Путина в ряде регионов

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Кремль знает о прошедших в ряде регионов страны флешмобах в поддержку президента России Владимира Путина только из сообщений СМИ, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, согласовывались ли эти акции с Кремлем.

«Мы видели сообщения в прессе на этот счет, но это не имеет к нам никакого отношения», — сказал Песков в понедельник, 7 февраля.

Ранее в интернете появился ролик, который сняла екатеринбургская компания «Сима-ленд». На кадрах сотрудники компании, размахивая российскими триколорами, выстраиваются в надпись «Путин — наш президент». Также видеоролики в поддержку российского лидера выкладывали жители других регионов.

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