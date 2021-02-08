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В Кремле не будут следить за процессом главреда «Медиазоны»

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 8 февраля, заявил, что в Кремле не следят за ситуацией с арестом главного редактора сайта «Медиазона» Сергея Смирнова.

«Нет, это не наша прерогатива абсолютно. Мы не можем, вряд ли нам стоит следить непосредственно за процессом, но, разумеется, мы ознакомимся с теми сообщениями, которые появляются в прессе», — подчеркнул Песков.

Смирнов был задержан 30 января в Москве и отпущен из полиции в тот же день под обязательство явиться в суд, пишет «Газета.ру». 3 февраля его арестовали на 25 суток. Суд признал главреда виновным в повторном нарушении установленного порядка организации или проведения митинга.

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5 февраля Песков заявил, что в Кремле не станут обсуждать судебное решение об аресте Смирнова.

23 и 31 января в ряде городов России, несмотря на многочисленные предупреждения властей, прошли несогласованные акции. В МВД РФ призывали граждан воздержаться от участия в незаконных акциях. В министерстве предупреждали об административной и уголовной ответственности за правонарушения.

Президент России Владимир Путин, комментируя несогласованные акции, заявил, что каждый имеет право выражать свою точку зрения, но в рамках закона.

В свою очередь Песков обратил внимание на то, что прошедшие незаконные и несанкционированные акции доставили много хлопот и неудобств гражданам страны.

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