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Синоптики предупредили о рекордном снегопаде в Москве в конце недели

Температурные «качели» прогнозируют в Саратовской области

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Синоптики предупредили жителей Саратовской области о температурных «качелях». Неустойчивый характер погоды будет вызван сменой циклонов.

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Согласно прогнозам, в начале недели в северной части региона по ночам будет холодать до –26 градусов, в дневные часы ожидается –13...–18 градусов. В Саратове прогнозируют –22 градуса в ночные часы и около –14 градусов в дневные часы. Теплый атмосферный фронт начнет наступать 9 февраля. Потепление ожидается во второй половине недели. Синоптики прогнозируют слабоморозную погоду со снегом. Наиболее интенсивный снегопад ожидается в ночь на 10 февраля, при этом ветер усилится до 17 м/с. Об этом пишет ИА «Взгляд-инфо».

К выходным синоптики прогнозируют оттепель. Температура воздуха повысится до 0 градусов.

По словам синоптика регионального гидрометцентра Светланы Цветайло, температурные «качели» продолжатся со сменой циклонов. Оттепель в выходные будет краткосрочной, на следующей неделе в Саратовской области вновь ожидается поступление холодного воздуха.

Ранее синоптики предупредили о рекордном снегопаде в конце недели. Согласно прогнозам, осадки будут сопровождаться порывистым ветром и значительным ухудшением видимости. За пятницу и субботу в столице может выпасть половина месячной нормы осадков.

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