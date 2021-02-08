200 британских ученых находятся под следствием за передачу технологий Китаю

Власти Великобритании занимаются расследованием в отношении 200 ученых. Их подозревают в том, что они могли неумышленно передать правительству Китая данные о военных технологиях. Об этом 8 февраля пишет The Times со ссылкой на источник.

Уточняется, что специалистов подозревают в нарушении строгих законов, касающихся защиты интеллектуальной собственности. Считается, что ученые могли передать китайской стороне данные о ведущих исследованиях Великобритании, например, данные о самолетах, кибероружии и строении ракет.

«В ближайшее время мы можем увидеть в судах десятки ученых... Если хотя бы 10% (дел. — Ред.) приведут к судебному преследованию, около 20 ученых отправятся в тюрьму за помощь китайцам в создании супероружия», — сказал собеседник The Times.

Многие из находящихся под следствием исследователей подозреваются в непреднамеренном нарушении законов в результате заключения коммерческих сделок с китайскими компаниями. Источник издания сообщил, что правительство Великобритании собирается направить ученым, работающим в более чем десятке университетов страны, соответствующее уведомление.

Он также отметил, что экспортерам военной продукции и тем, кто занимается передачей военных технологий, указанных в приказе об экспортном контроле 2008 года, требуется лицензия на экспорт или передачу технологий из Великобритании. Согласно изданию, нарушившим это закон может грозить до десяти лет тюремного заключения.