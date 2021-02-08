Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
В Португалии рекомендовали не вакцинироваться AstraZeneca людям старше 65 лет
Общество
Песков заявил о работе властей РФ над мерами по увеличению пенсий
Мир
В полиции рассказали о готовившемся покушении на президента Сербии Вучича
Мир
200 британских ученых находятся под следствием за передачу технологий Китаю
Мир
Главный инфекционист США обрадован высокой оценке вакцины «Спутник V»
Мир
В Кремле отреагировали на слова Борреля об ухудшении отношений России и ЕС
Общество
Песков опроверг сведения об обращении Путина к Федеральному собранию 23 февраля
Мир
Зеленский заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом на Украине
Мир
Посол сообщил об интересе Ирана к российской военной продукции

200 британских ученых находятся под следствием за передачу технологий Китаю

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Великобритании занимаются расследованием в отношении 200 ученых. Их подозревают в том, что они могли неумышленно передать правительству Китая данные о военных технологиях. Об этом 8 февраля пишет The Times со ссылкой на источник.

Дело трубы: за что могли арестовать ученого Анатолия Губанова
В последнее время сотрудник ЦАГИ работал над проектом, связанным с гиперзвуком

Уточняется, что специалистов подозревают в нарушении строгих законов, касающихся защиты интеллектуальной собственности. Считается, что ученые могли передать китайской стороне данные о ведущих исследованиях Великобритании, например, данные о самолетах, кибероружии и строении ракет.

«В ближайшее время мы можем увидеть в судах десятки ученых... Если хотя бы 10% (дел. — Ред.) приведут к судебному преследованию, около 20 ученых отправятся в тюрьму за помощь китайцам в создании супероружия», — сказал собеседник The Times.

Многие из находящихся под следствием исследователей подозреваются в непреднамеренном нарушении законов в результате заключения коммерческих сделок с китайскими компаниями. Источник издания сообщил, что правительство Великобритании собирается направить ученым, работающим в более чем десятке университетов страны, соответствующее уведомление.

Он также отметил, что экспортерам военной продукции и тем, кто занимается передачей военных технологий, указанных в приказе об экспортном контроле 2008 года, требуется лицензия на экспорт или передачу технологий из Великобритании. Согласно изданию, нарушившим это закон может грозить до десяти лет тюремного заключения.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021