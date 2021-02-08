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Более 4 тыс. пешеходных переходов обустроили в Нижегородской области

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В 2020 году в Нижегородской области свыше 4 тыс. пешеходных переходов обустроили в соответствии с новыми национальными стандартами. На эти цели регион выделил 847,8 млн рублей.

По данным губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, работы проводились в рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения». На пешеходных переходах устанавливали ограждения и модернизировали светофоры. Кроме того, в регионе совершенствовали систему информирования граждан о безопасности дорожного движения. Об этом пишет ИА «НьюсНН».

Вблизи школ и прочих учебных учреждений отремонтировали 814 пешеходных переходов.

По данным регионального министерства транспорта и автомобильных дорог, по сравнению с 2012 годом число погибших в ДТП сократилось на 42,92%. В Нижегородской области установлено 299 стационарных комплексов фиксации нарушений и 128 передвижных комплексов. За 2020 год зарегистрировано 10 ДТП, в которых погибли дети.

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