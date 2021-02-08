Тепло и свет отключили в онкоцентре в Тюмени из-за аварии

В Тюмени произошла крупная коммунальная авария. В результате в Тюменском онкологическом центре отключили воду, тепло и свет. В медицинском учреждении, к которому непосредственно относится онкоцентр, также нет тепла, электроэнергии и интернета.

В администрации больницы порталу «Наш город» сообщили, что, несмотря на произошедшее, пациенты продолжают получать необходимую медицинскую помощь в полном объеме.

Работы по восстановлению поврежденного участка теплосети на улице Барнаульской, где произошла авария, должны начать в течение этой недели. Точные даты не уточняются. В онкоцентре пообещали подключить водоснабжение раньше. Чугунный водовод протяженностью 140 м будет заменен на пластиковый.

4 февраля сообщалось о крупной коммунальной аварии в Челябинске. Забил фонтан кипятка высотой с четырехэтажный дом. В результате без тепла остались детский сад и три жилых дома.