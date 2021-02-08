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Главный инфекционист США обрадован высокой оценке вакцины «Спутник V»

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Главный инфекционист США Энтони Фаучи назвал новость об эффективности российской вакцины против коронавируса «Спутник V» замечательной. Об этом он заявил в ходе интервью журналу JAMA Network Open.

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Журналист спросил, удивлен ли эксперт публикацией о препарате в издании The Lancet.

«Нет, я был счастлив по этому поводу. Мы хотим, чтобы все преодолели финишную прямую и получили трофей. Поэтому, если у русских есть вакцина, которая эффективна более чем на 90%, это замечательно», — отметил Фаучи, добавив, что вакцина обеспечит безопасность не только для жителей РФ, но и для населения других нуждающихся государств.

Кроме того, инфекционист назвал успехи стран в данной области шагом к установлению глобальной защиты человечества.

Издание The Lancet 2 февраля опубликовало результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины против коронавируса «Спутник V». В частности, эффективность препарата составила 91,6% после анализа данных 19 866 добровольцев. При этом показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%.

4 февраля стало известно, что публикация The Lancet об эффективности «Спутника V» заставила европейских лидеров заговорить о применении российской вакцины на своей территории. В минздраве ФРГ «Известиям» сообщили, что обмениваются с Россией информацией по вопросам разработки и одобрения вакцины.

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