Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Главный инфекционист США обрадован высокой оценке вакцины «Спутник V»
Мир
В Кремле отреагировали на слова Борреля об ухудшении отношений России и ЕС
Общество
Песков опроверг сведения об обращении Путина к Федеральному собранию 23 февраля
Мир
200 британских ученых находятся под следствием за передачу технологий Китаю
Мир
Зеленский заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом на Украине
Мир
Посол сообщил об интересе Ирана к российской военной продукции
Общество
Защита Кокорина и Мамаева подала кассационную жалобу на приговор
Мир
Эстонский депутат пообещал добиться отставки главы дипломатии ЕС Борреля
Общество
Синоптики предупредили о рекордном снегопаде в Москве в конце недели

Торжественные бракосочетания разрешили проводить в Башкортостане

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Регистрацию браков в торжественной обстановке разрешили проводить в Башкортостане. Однако присутствовать на бракосочетании смогут не более 10 гостей.

Эксперт оценил вероятность третьей волны коронавируса в России

Решение о смягчении ограничений, действующих в связи с распространением коронавируса, принял региональный оперативный штаб. Начальникам загсов разрешили проводить торжественные свадьбы. По данным сайта «МедиаКорСеть», присутствующие гости должны соблюдать безопасную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты.

Ранее оперативный штаб разрешил открыть ночные клубы.

За последние сутки в России выявлено 15 916 новых случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Больше всего положительных тестов на наличие инфекции было сдано в Москве (1728), Санкт-Петербурге (1551) и Московской области (912).

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021