Торжественные бракосочетания разрешили проводить в Башкортостане

Регистрацию браков в торжественной обстановке разрешили проводить в Башкортостане. Однако присутствовать на бракосочетании смогут не более 10 гостей.

Решение о смягчении ограничений, действующих в связи с распространением коронавируса, принял региональный оперативный штаб. Начальникам загсов разрешили проводить торжественные свадьбы. По данным сайта «МедиаКорСеть», присутствующие гости должны соблюдать безопасную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты.

Ранее оперативный штаб разрешил открыть ночные клубы.

За последние сутки в России выявлено 15 916 новых случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Больше всего положительных тестов на наличие инфекции было сдано в Москве (1728), Санкт-Петербурге (1551) и Московской области (912).