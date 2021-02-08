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Защита Кокорина и Мамаева подала кассационную жалобу на приговор

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Адвокаты футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева обжалуют в кассации приговор Мосгорсуда, который был вынесен в августе 2020 года. Об этом 8 февраля рассказал юрист Игорь Бушманов.

«Мы подали кассационную жалобу на приговор Мосгорсуда. Я как адвокат Павла Мамаева буду настаивать на реабилитации и переквалификации части обвинений. Остальные защитники также остались недовольны решением и его обжалуют», — цитирует «РИА Новости» слова Бушманова.

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По его словам, в жалобе он просит изменить апелляционный приговор от 3 августа 2020 года в части осуждения Мамаева за умышленное причинение легкого вреда здоровью и побои.

Тогда суд оставил для Кокорина наказание без изменений, а Мамаеву реальный срок, который он отсидел, заменили исправительными работами.

В октябре 2018 года футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и их друг Александр Протасовицкий у гостиницы «Пекин» в Москве напали на водителя Виталия Соловчука, избили его и повредили его машину. Затем компания переместилась в кафе на Большой Никитской, где избила чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои», которое позже переквалифицировали на статью «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». В мае 2019 года их приговорили к реальным срокам от одного года и пяти месяцев до полутора лет колонии, но в июле Мосгорсуд изменил приговор всем фигурантам дела, и они вышли на свободу раньше положенного изначально.

Затем кассационный суд уже в мае 2020 года нашел нарушения в приговоре по делу Кокорина и Мамаева, его вернули для правильной квалификации действий. В августе того же года Мосгорсуд отменил приговор братьям Кокориным, Мамаеву и Протасовицкому и постановил вынести новый. Судья пришел к выводу, что только Александр Кокорин бил чиновника Пака стулом. Наказание в полтора года лишения свободы для футболиста оставили в силе. Остальные участники процесса имеют право на реабилитацию и компенсацию.

Мамаев и Кокорины вышли на свободу в сентябре 2019 года. Протасовицкий освободился в ноябре того же года.

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