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Названы самые продаваемые китайские автомобили в РФ в январе

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В России в январе 2021 года было продано 4608 новых легковых автомобилей китайских брендов, что на 52,1% больше, чем в январе 2020 года. Об этом 8 февраля сообщает аналитическое агентство «Автостат».

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Лидером января стала марка Chery. Было продано 1914 машин. Самая продаваемая в линейке Chery модель Tiggo 4 — 865 штук. Также было продано 849 машин Tiggo 7Pro и 199 автомобилей Tiggo 8.

Кроме того, в январе был реализован 81 автомобиль TXL премиального бренда Cheryexeed. На втором месте Haval — 1567 штук. Третью строчку занимает бренд Geely — продано 555 машин.

5 февраля сообщалось, что эксперты аналитического агентства «Автостат» провели исследование и выяснили, какие автомобили в возрасте трех лет меньше теряют в цене.

Так, в сегменте В наилучшую остаточную стоимость по итогам 2020 года имеет Kia Rio X-Line. Через три года после покупки показатель этой модели равен 97,98%, то есть потеря первоначальной цены составляет чуть более 2%.

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