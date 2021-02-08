Энергетики в Коми ввели режим повышенной готовности из-за ветра

В Республике Коми введен режим повышенной готовности для энергетиков. В регионе ожидаются неблагоприятные погодные условия, представляющие угрозу для электроснабжения.

Согласно прогнозам, в Коми похолодает до –3 градусов, а ветер усилится до 14–20 м/с. К ликвидации последствий непогоды подготовлены 85 аварийно-восстановительных бригад, в состав которых вошли 430 человек. В их распоряжении находится 262 единицы техники. Об этом сообщает ИА «Комиинформ».

При необходимости резервное электроснабжение для социально значимых объектов и жилых территорий обеспечат 70 передвижных дизель-генераторных установок.

Согласно прогнозам, неблагоприятные условия сохранятся в течение суток. Жителей Коми просят соблюдать меры предосторожности при нахождении вблизи энергетических установок и линий электропередач.

Ранее «оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Ульяновской области.