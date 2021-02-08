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Блогер Эдвард Бил дал прогноз на исход боя Тарасова и Кокляева

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Популярный блогер и пранкер Эдвард Бил заявил, что перед боем бойца ММА Артема Тарасова и представителя силовых видов спорта Михаила Кокляева дает равные шансы на победу обоим соперникам. Об этом он рассказал в понедельник, 8 февраля, телеканалу РЕН ТВ.

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«Сейчас будет драться Кокляев с Тарасовым. Какой прогноз? Кокляев победит, сто процентов, Кокляев победит, но я верю в Тарасова. Всё же поставлю 50 на 50. Я думаю, что тут уже сыграет по большей части огромный-огромный вес и мощь. Тем более бой пройдет по правилам бокса. 50 на 50, не могу ничего сказать, посмотрим», — заявил он.

При этом он рассказал, что поставил на Тарасова, когда тот в апреле 2019 года провел бой с бойцом смешанного стиля Вячеславом Дациком, несмотря на то, что в победу первого не верил никто.

«Я «зарядил» на него миллион и заработал пять. В этот день никто не верил в Тарасова. Да, Дацик был сильнее, чисто технически он [Тарасов] проиграл. Но у меня как будто бы чуйка была», — поделился он.

Поединок Кокляева с Тарасовым состоится в рамках турнира «Короли ринга», который пройдет в концертном зале «Вегас Сити Холл» 20 февраля.

7 февраля спортсмены обменялись обидными подарками в преддверии боя. Тарасов подарил силачу роман «Пролетая над гнездом кукушки», а Кокляев преподнес сопернику пиратскую повязку для глаза.

Кроме Тарасова и Кокляева на ринг выйдут и другие спортсмены. В главном бою встретятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави), скандально известный боец с криминальным прошлым Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в африканском регионе Тайсон Дижон, а также бывший регбист, пауэрлифтер и игрок в американский футбол Денис Вильданов и самбист и боец смешанных единоборств Максим Новоселов.

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