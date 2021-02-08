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Посол сообщил об интересе Ирана к российской военной продукции

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Москва получает от Тегерана обращения по российской военной продукции, сообщил 8 февраля посол России в Иране Леван Джагарян в интервью «РИА Новости».

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«Несомненно, завершение 18 октября 2020 года действия известных ограничений в отношении Ирана позволяет вести конструктивный диалог и рассматривать поступающие обращения иранской стороны по всей номенклатуре продукции военного назначения, производимой в России», — сказал он.

По его словам, положительный опыт реализации проектов в военно-технической сфере вселяет оптимизм в реализацию подобного рода сотрудничества в дальнейшем.

Посол также отметил, что в вопросах взаимодействия с Ираном Россия будет принимать решения в соответствии со своими интересами.

18 октября 2020 года министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф сообщил, что оружейное эмбарго в отношении Тегерана перестало действовать.

14 августа стало известно, что Совет Безопасности ООН отклонил американский проект резолюции по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана. Против проголосовали Россия и Китай, за — США и Доминиканская Республика, воздержались Франция, Великобритания, Бельгия, Германия, Вьетнам, Южная Африка, Индонезия, Нигер, Сент-Винсент и Гренадины, Тунис и Эстония.

В 2015 году Иран и шесть стран (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США и Франция) согласовали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, который подразумевал отмену санкций в отношении Ирана. В обмен Тегеран взял на себя ряд обязательств в атомной сфере. Вместе с тем в июле 2015 года была принята резолюция СБ ООН 2231, одобрившая СВПД, в которой, в частности, говорилось, что оружейное эмбарго в отношении Ирана истекает в октябре 2020 года.

В 2018 году Вашингтон вышел из СВПД, после чего начал кампанию по оказанию максимального давления на Иран, возобновив санкции.

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