Жителей Крыма предупредили о сильном ветре и мокром снеге

Спасатели предупредили об ухудшении погоды в ближайшие сутки в Крыму. Ветер усилится до 18–23 м/с.

Согласно прогнозам, на полуострове ожидается сильный дождь с мокрым снегом. Об этом сообщает ИА «Крыминформ».

МЧС предупреждает об увеличении риска аварий на объектах энергетики и ЖКХ. Кроме того, на дорогах увеличится количество ДТП, и вероятно нарушение транспортного сообщения. Автомобилисты могут испытывать затруднения на затяжных спусках и подъемах, особенную опасность представляют горные перевалы и резкие повороты.

Жителей Крыма просят не отправляться в горно-лесную местность, не находиться вблизи морской линии и не выходить в море или на внутренние водоемы на лодках и катерах. При нахождении на улице следует избегать рекламных конструкций и деревьев.

Ранее «оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Ульяновской области. До 11 февраля в регионе может сохраниться аномально холодная погода с температурой ниже климатической нормы на 9 градусов.