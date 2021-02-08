На Украине объяснили отсутствие переговоров между Зеленским и Байденом

Дата телефонного разговора президентов Украины и США Владимира Зеленого и Джо Байдена пока не определена, так как американский лидер «очень сосредоточен» на других вопросах. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он пояснил, что разговаривал с госсекретарем Штатов Энтони Блинкеном и обсуждал с ним указанную тему. По словам главы украинского МИДа, лидеры стран созвонятся после достижения соответствующей договоренности.

«Если не искать конспирологию, а просто следить за американской политикой, то видно, что президент Байден сейчас сосредоточен на внутренних американских вопросах и количество его контактов с мировыми лидерами очень ограничено», — отметил Кулеба в интервью радио «Свобода».

По его словам, Блинкен обратил внимание на важность скорейших переговоров с Украиной, и беседа состоялась на четвертый день пребывания госсекретаря на его посту. Это, как подчеркнул Кулеба, свидетельствует о приоритетности отношений с Украиной для США.

В конце января президенты России Владимир Путин и США Джо Байден провели первый телефонный разговор, в ходе которого обсудили международную повестку и двусторонние отношения. В частности была подтверждена готовность обеих сторон продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). 4 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Среди прочего обсуждались ситуация на Украине и содействие мирному урегулированию конфликтов в Сирии и Ливии.

Ранее, в феврале, в Киеве заявили о желании привлечь Америку к нормандскому формату (Россия, Германия, Франция, Украина), что якобы поможет «значительно усилить» влияние на Москву по вопросам ситуации в Донбассе. По словам главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука, РФ никогда не согласится с таким предложением, но украинские власти не намерены считаться с Кремлем в этом вопросе.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете The New York Times 19 декабря заявил, что рассчитывает на помощь Вашингтона при администрации президента США Джо Байдена в прекращении боевых действий в Донбассе. Украинский лидер объяснял это тем, что до того как Байден возглавил США, у него «были тесные связи с Украиной, он хорошо понимает россиян и понимает различия между Украиной и Россией», что «поможет укрепить отношения, прекратить войну в Донбассе».