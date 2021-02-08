Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Псковской области

В Псковской области проводится проверка по факту пожара, жертвами которого стали два человека. Горение ликвидировано в многоквартирном доме.

Пожар произошел в деревне Саурово. По данным МЧС, в жилом доме загорелась трехкомнатная квартира на втором этаже. Огонь уничтожил мебель на кухне. Кроме того, образовался прогар в полу. Об этом сообщает «Псковская лента новостей».

В квартире обнаружены тела хозяйки дома 1971 года рождения и мужчины 1958 года рождения. По предварительной версии, причиной горения стала неосторожность в обращении с огнем.

Ранее в Магаданской области возбудили уголовное дело по факту пожара, в результате которого погибли мужчина 1959 года рождения, женщина 1979 года рождения и ребенок 2011 года рождения. Следователи устанавливают причину возгорания.