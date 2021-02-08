Американец умер от нового штамма COVID-19 после пяти отрицательных тестов

Гражданин США умер из-за британского штамма коронавируса, при этом его тест на коронавирус пять раз показывал отрицательный результат. Об этом сообщает Fox News.

35-летний Альфонсий Джексон-младший с начала пандемии коронавируса старался избегать большого скопления людей и из дома выходил только ради работы, об этом рассказала жена скончавшегося жителя штата Алабама.

Несмотря на все предпринятые меры, мужчина всё равно заболел. В январе у него наблюдалась повышенная температура и затрудненное дыхание. Подозревая у себя коронавирус, американец сделал пять тестов на COVID-19, все они оказались отрицательными.

Толькой шестой тест показал, что Альфонсий Джексон-младший болен британским штаммом коронавируса, который считается более опасным.

22 января мужчину доставили в больницу, где подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, позже американцу сделали операцию из-за появившихся проблем с сердцем. Однако усилия медиков оказались напрасными — 2 февраля Джексон-младший умер.

8 февраля коллектив американских ученых представил результаты исследования, которое показывает, что британский штамм коронавируса стремительно распространяется в США. Специалисты отмечают, что темпы распространения британского штамма (B.1.1.7) опережают на 35–45% аналогичные показатели других мутаций заболевания.

В середине декабря 2020 года в Великобритании заявили об обнаружении нового штамма коронавируса SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам страны подтвердил, что он распространяется с большей скоростью и требует от населения повышенной осторожности.