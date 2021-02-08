Пострадавшим от схода снега водителям окажут юридическую помощь в Томске

Администрация Томска окажет юридическую помощь горожанам, чьи автомобили пострадали при сходе снега с крыш. Угроза чрезвычайных ситуаций сохранится до конца дня 8 февраля.

По данным мэрии, случаи травмирования людей и повреждения автомобилей при сходе снега с крыш наблюдаются ежегодно. В прошедшие выходные горожане сообщили о нескольких случаях падения наста на машины возле жилых домов. Об этом сообщает РИА «Томск».

Мэрия предложила пострадавшим водителям юридическую помощь. Горожане могут обращаться в юридические отделы районных администраций или в городской департамент правового обеспечения.

Перед выходными власти обращались к управляющим компаниям и собственникам зданий с требованием усилить работу по очистке кровель. По данным МЧС, 8 февраля в городе сохраняется угроза чрезвычайных ситуаций из-за сильного ветра, скорость которого достигает 24 м/с.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае возбудили уголовное дело по факту гибели четырех человек при сходе снега с крыши местного зернохранилища в Заринском районе. Все погибшие являются рабочими.