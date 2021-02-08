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Жителя Калуги задержали за стрельбу по окнам из арбалета

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Полиция в Калуге возбудила несколько уголовных дел в отношении 25-летнего мужчины, стрелявшего из арбалета. Подозреваемый нанес ущерб 10 квартирам.

По данным правоохранительных органов, мужчина стрелял по окнам жилых домов с 25 января по 5 февраля. Потерпевшими признали 10 человек. Об этом сообщает газета «Весть».

Жителя Калуги подозревают в хулиганстве и применении оружия. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Мужчина задержан, у него изъяли арбалет и рогатку.

19 января сообщалось о задержании в Москве мужчины, который выстрелил не менее четырех раз в окно жилого дома. У 24-летнего подозреваемого изъяли пневматический пистолет. Уголовное дело возбудили по статье «Хулиганство».

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