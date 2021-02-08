Депутата облдумы Саратова Бондаренко отпустили из отделения полиции

Задержанный в Саратова депутат областной думы от КПРФ Николай Бондаренко покинул отделение после составления на него административного протокола. Бондаренко был доставлен в полицию в понедельник, 8 февраля. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы саратовского обкома КПРФ.

Согласно сообщению, задержание депутата связано с его участием в несанкционированной акции 31 января.

Как рассказал сам Бондаренко, утром в подъезде дома его встретили стражи порядка и предложили проехать в отделение для подписания протокола. Бондаренко подчеркнул, что адвокат будет предоставлен ему в суде.

Спустя некоторое время в Telegram-канале пресс-службы появились фотографии из зала суда. Отмечается, что заседание по делу Бондаренко назначено на 11:30 мск.

О задержали Бондаренко ранее в тот же день рассказала первый секретарь Саратовского обкома партии Ольга Алимова.

Несогласованные акции, выйти на которые призывали сторонники блогера Алексея Навального, прошли в Москве и других крупных городах России 23 и 31 января, а также 2 февраля. В ходе незаконных акций правоохранители задержали нарушителей, в том числе несовершеннолетних. Прокуратура и полиция предупреждали об ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях.

Бондаренко стал известен после того, как в середине октября 2018 года министр занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья Соколова высказалась о том, что 3,7 тыс. рублей вполне достаточно «для минимальных физиологических потребностей», а «макарошки все время стоят одинаково». В ответ на это Бондаренко решил провести эксперимент на себе и объявил о начале так называемой министерской диеты. Он также предложил Соколовой последовать его примеру, но министр отказалась. Через три дня после скандала она освободила занимаемую должность.

В ноябре 2019 года стало известно о долгах Бондаренко за коммунальные услуги. Как выяснилось, депутат не платил за ЖКУ около 15 месяцев. Депутат в свою очередь подтвердил наличие долга более чем в 56 тыс. рублей. По его словам, он не платит по счетам, так как жители его дома сначала провозгласили товарищество собственников жилья (ТСЖ), однако потом туда пришла управляющая компания (УК).

По мнению Бондаренко, УК ведет деятельность неправомерно. Тогда некоторые собственники, включая Бондаренко, в этой ситуации заняли выжидательную позицию.

При этом, по данным «Известий», сам Бондаренко имеет непосредственное отношение к сфере оказания коммунальных услуг: он является владельцем управляющей компании «Красная». Предприятие оказалось в центре скандала после того, как появилось видео затопленного подвала одной из многоэтажек, которую обслуживает компания.

По словам жильцов дома, подвал постоянно оказывался в воде из-за устаревших коммуникаций. Они утверждали, что неоднократно обращались с жалобами в областной Роспотребнадзор и Госжилинспекцию, однако чиновники в свою очередь нарушений не нашли. При этом на халатность управляющей компании «Красная» жаловались и жители других домов.