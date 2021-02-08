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Два фильма о быте ханты и манси снимают в Сургуте

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В Сургутском районе идут съемки двух фильмов о быте коренных народов ханты и манси. Картины должен показать канал «Культура» в этом году. Проект осуществляется при поддержке администрации города.

Авторов интересуют традиции коренных народов и как они меняются в современных условиях. Главная задача проекта — сохранение и популяризация культурного наследия.

Съемки проходят не только в этом регионе, но также на Камчатке, Краснодарском крае, Алтае, Карелии, Дагестане и Бурятии. Всего должно появиться 22 фильма о коренных народах нашей страны.

Как уточняет muksun.fm, в этом году в Сургутском районе начнут строить музейный комплекс и археологическую тропу. В музее в том числе будет представлена имитация стойбищ коренных жителей.

В середине ноября 2020 года сообщалось, что в ЯНАО с этого года увеличат выплаты работающим студентам-заочникам из числа коренных малочисленных народов Севера. Размер компенсации вырастет с 30 тыс. до 50 тыс. рублей за учебный год.

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