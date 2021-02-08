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«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Ульяновской области

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В ближайшие сутки в Ульяновской области прогнозируют сильный ветер и заморозки. В регионе объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.

Согласно прогнозам, в дневные часы температура будет опускаться до –18...–23 градусов. В ночные часы возможны заморозки до –29 градусов. На дорогах образуется сильная гололедица, при этом скорость северо-западного ветра будет достигать 12 м/с. Об этом сообщает ulpravda.ru.

Аномально холодная погода может сохраниться до 11 февраля. По данным МЧС, среднесуточная температура будет ниже климатической нормы на 9 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал об аномально теплой погоде на большей части азиатской территории России. Температура будет выше нормы на 4–12 градусов в Красноярском крае, Иркутской области, Хакасии, Бурятии и Якутии.

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