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Пресс-конференция перед турниром «Короли ринга» пройдет в пресс-центре МИЦ «Известия»

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8 февраля в 13:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» представители Федерации бокса расскажут о турнире «Короли ринга», в котором примут участие блогеры и профессиональные спортсмены.

В пресс-конференции примут участие:

  • Владимир Хрюнов, промоутер, представитель Федерации бокса;
  • Михаил Кокляев, российский спортсмен силовых видов спорта, участник турнира;
  • Артем Тарасов, блогер, боец ММА, участник турнира;
  • Вячеслав Дацик, российский боец смешанного стиля, участник турнира;
  • Тайсон Дижон, чемпион Камеруна по боксу, участник турнира;
  • Федор Чудинов, российский боксер, участник турнира (онлайн);
  • Максим Новоселов, российский самбист, боец смешанных единоборств, участник турнира.

Турнир пройдет 20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл» в Москве.

Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серию и номера паспортов съемочной группы.

Важно: мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению WhatsApp. Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4438, 4288.

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации при предъявлении паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3, 2-й этаж.

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