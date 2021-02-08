Пресс-конференция перед турниром «Короли ринга» пройдет в пресс-центре МИЦ «Известия»

8 февраля в 13:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» представители Федерации бокса расскажут о турнире «Короли ринга», в котором примут участие блогеры и профессиональные спортсмены.

В пресс-конференции примут участие:

Владимир Хрюнов, промоутер, представитель Федерации бокса;

Михаил Кокляев, российский спортсмен силовых видов спорта, участник турнира;

Артем Тарасов, блогер, боец ММА, участник турнира;

Вячеслав Дацик, российский боец смешанного стиля, участник турнира;

Тайсон Дижон, чемпион Камеруна по боксу, участник турнира;

Федор Чудинов, российский боксер, участник турнира (онлайн);

Максим Новоселов, российский самбист, боец смешанных единоборств, участник турнира.

Турнир пройдет 20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл» в Москве.

Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серию и номера паспортов съемочной группы.

Важно: мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению WhatsApp. Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4438, 4288.

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации при предъявлении паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3, 2-й этаж.